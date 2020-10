LEGNANO – Missione compiuta per la Pro Azzurra Mozzate nella terza giornata del campionato di Prima categoria girone A, con i mozzatesi che hanno espugnato il campo della Folgore Legnano. Non è stata facile, si è vista una gara molto combattuta, con gol partita di Kumah e la Pro Azzurra Mozzate a giocare l’ultima mezz’ora di gara in inferiorità numerica per l’espulsione del difensore Terzi.

Folgore Legnano-Pro Azzurra Mozzate 0-1

FOLGORE LEGNANO: Ceveli, Panozzo, Rosana, Bigoni, Monti, Cattaneo, Carfora, Ristori, Gazzardi, Lo Piccolo, Guzman. A disposizione Colombo, Castellotti, Avella, Russo, Paredes, Brun, Ciocia, De Angelis, Scandroglio. All. Colombo.

PRO AZZURRA MOZZATE: Lucca, Chiarion, Terzi, Sala, Cicchetti, Kumah, Ahmed, Mireku, Pagani, Bredice, Pappalardo. A disposizione La Fata, Mascambroni, Bardi, Elbishehy, Franzo, Loo Speziali, Piccolo, Carantoni, Cremona. All. Vizza.

Arbitro: Demian di Cinisello Balsamo.

Marcatore: 18′ pt Kumah (P).

(foto di archivio: la Pro Azzurra Mozzate in una azione di gioco di un precedente match)

11102020