SARONNO – Terza giornata del campionato di Prima categoria, fra alcuni rinvii per l'emergenza covid si gioca invece regolarmente, dalle 15.30, Fbc Saronno-Montesolaro.



Arbitro Mattia Olla di Milano. Classifica: Ardita, Ceriano e Guanzatese 6 punti, Faloppiese, Portichetto e Rovellasca 4, Monnet, Albate, Fbc Saronno ed Esperia 3, Albavilla 2, Menaggio 1, Montesolaro, Real San Fermo, Salus Turate e Tavernola 0.

Intanto il calcio locale rallenta per il covid. Ieri alle 14 il comitato regionale della Lega dilettanti ha annunciato un lungo elenco di partite rinviate d’ufficio. Si tratta di gare che non di giocano perchè c’è qualche giocatore, di una o dell’altra squadra, o qualcuno dello staff che è stato trovato positivo al covid oppure perchè riguardano squadre che nei precedenti match hanno avuto contatti “a rischio” e quindi è preferibile la quarantena. Per il campionato juniores di Fascia B si ferma anche il Fbc Saronno: in questo caso da parte dei saronnesi nessun “contatto” a rischio e nessun caso covid; e neppure in realtà fra gli avversari del Muggiò che però in passato avevano giocato contro una squadra dove si era evidenziato il problema. Insomma, uno stop a titolo assolutamente cautelare.

