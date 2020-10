CERIANO LAGHETTO – Giocatori con la febbre, il Ceriano Laghetto non gioca la partita di oggi pomeriggio contro e comaschi del Tavernola: per la terza giornata del campionato di Prima categoria, i cerianesi avrebbe dovuto ospitare la compagine lariana. “Nessun caso covid nella nostra squadra ma alcuni ragazzi adesso hanno la febbre e quindi a scopo cautelare abbiamo segnalato tempestivamente questa situazione al comitato calcistico regionale, e la gara è rinviata in attesa di tutti gli approfondimenti del caso” fanno sapere dall’Asd Ceriano dove si è dunque seguito il protocollo previsto in questo periodo di emergenza coronavirus. Nello stesso girone è stata rinviata anche Faloppiese Ronago-Salus Turate. Classifica: Ardita, Fbc Saronno e Guanzatese 6 punti, Menaggio, Faloppiese e Rovellasca 4, Monnet, Albate, Ceriano ed Esperia 3, Albavilla 2, Portichetto 1, Montesolaro, Real San Fermo, Salus Turate e Tavernola 0.

In zona, è stata rinviata anche Borsanese-Pro Juventute Uboldo di Seconda categoria.

(foto archivio: l’Asd Ceriano Laghetto in azione di gioco durante una precedente partita)

11102020