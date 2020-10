BUSTO ARSIZIO – Stavolta Dezio non è bastato alla Frazione calcistica Dal Pozzo, che domenica pomeriggio ha incassato una pesante sconfitta esterna a Busto Arsizio sul campo dell’Oratorio San Filippo, è finita 4-1. Oratorio San Filippo in completo bianco-rosso, Dal Pozzo in maglia gialloverde e completo nero. Queste le scelte di mister Borgatti: Arrighi, Osculati (capitano), Stefanizzi, Nardo, Algeri, Sartorio, Daga, Defendenti, Benzi, Borghi, Dezio. A disposizione: Gentilomo, Carenza, Savoia, Pirotta, Borgatti, Maldi, Cusato, La Mura.

“Prima trasferta di campionato, e prima in assoluto in gare ufficiali in quel di Busto Arsizio per i nostri colori. Avversario di giornata l’Oratorio San Filippo, campo bitorzoluto e muro di cinta a un passo dalla linea laterale, spalti completamente assenti.

Partita che nel primo quarto d’ora si mostra per ciò che era prevedibile supporre: gara molto fisica, grande lotta sulle seconde palle e ritmo intenso” ricordano i dirigenti del Dal Pozzo.

Al 13′ Daga si invola sulla sinistra, salta l’uomo, mette dentro di mancino per Benzi che prova a deviarla sul primo palo ma viene deviato in angolo. Al 15’ si affaccia per la prima l’Oratorio San Filippo: palla persa da Daga in appoggio su Nardo, sviluppo azione sulla sinistra dei nostri avversari, palla lunga sul secondo palo e avversario in maglia 7 che prova il gran colpo al volo colpendo la traversa. Al 19’ angolo di Daga, stacca Dezio ma la palla va alta sopra la traversa. Al 20’ Nardo inventa per Dezio che si prova al volo di sinistra da dentro area ma il portiere respinge il suo tiro. Al 23’ Benzi prova a sporcare un pallone lungo, viene atterrato ma senza che l’arbitro fischi alcunchè. Rigore negato al Dal Pozzo, rigore concesso per gli avversari: al 27’ Sartorio marca con braccia larghe l’avversario in area, la punta avversaria si lascia cadere e per l’arbitro è rigore. Dal dischetto Arrighi intuisce e respinge con una gran parata il rigore: si resta sullo 0-0. Al 31’ Dezio punta il diretto marcatore, se la sposta sul mancino ma il suo tiro è di poco alto sopra la traversa. Al 40’ rimessa per i bustocchi, su campo così piccolo ogni rimessa dall’altezza dell’area di rigore è una potenziale palla gol, e così è: Osculati non copre bene sul diretto avversario che sul secondo palo riesce a sfiorare quel tanto che basta per spiazzare Arrighi e insaccare: siamo sotto 1-0. Nell’unico minuto di recupero concesso dal direttore di gara arriva il momentaneo pari: palla intelligente di Nardo per Dezio che scatta sul filo del fuorigioco, punta il terzino destro in area di rigore, sterzata violenza a portarsi la palla sul destro e tiro a chiudere sul primo palo: gol. 1-1 e quarta rete stagionale di Dezio.

Nel ripresa, su tiro dalla bandierina dormita collettiva, la seconda dopo quella del primo gol, e difensore avversario libero e indisturbato per incornare alle spalle di Arrighi: 2-1. Al 56’ entra Borgatti per Borghi. Al 61’ entra Maldi per il sempre generoso Benzi. Al 70’ dentro La Mura per Defendenti. Malgrado il predominio territoriale Dal Pozzo non riusce a creare palle gol degne di nota. Al 87′ proiezione offensiva alla ricerca del gol del pari, Maldi non ci arriva per poco sul secondo palo, sulla ripartenza ospiti inevitabilmente sbilanciati e a un minuto il terzo gol di giornata: 3-1. Dal Pozzo ci prova nuovamente con una punizione di Dezio dal limite ma sbatte sulla barriera, altro contropiede, nuovamente sbilanciati e nuovamente gol per l’esterno destro dell’Oratorio San Filippo che sigla la sua doppietta. Finisce dunque con un passivo pesante la seconda di campionato, 4-1.

