COGLIATE – Cogliatese-Airoldi, altri 3 punti per la squadra di casa. Sì è conclusa sul 2-0 la partita svoltasi al centro sportivo di Cogliate che vedeva la squadra biancoblù (oggi in veste arancione) affrontare l’Airoldi in cerca del primo successo stagionale. Il match vede le due formazioni combattere su ogni pallone in una situazione di equilibrio. Al 26′ è però la Cogliatese a sbloccare il risultato: Discesa di Celotti sulla fascia destra e cross a cercare Beretta che conclude a rete, da sottolineare il velo di Pecin sul cross a distrarre la difesa dell’Airoldi.

Poco dopo la ripresa il direttore di gara fischia un fallo nell’area di rigore biancoblù a favore dell’Airoldi. La formazione ospite schiera sul dischetto Passer che fallisce dagli undici metri grazie all’intervento di Galli. Dopo il rigore sbagliato la prestazione della squadra ospite cala e la Cogliatese ha svariate possibilità per blindare la gara, tuttavia spesso per errori dei singoli i biancoblù non riescono a concretizzare. Solo allo scadere, con una rete di Zambieri su ribattuta del portiere, la squadra di casa trova il goal che vale la vittoria e altri 3 punti stagionali. Ora testa alla trasferta contro l’Oratorio Lainate.

Alessio Cattaneo & Saverio Ferraro

Cogliatese-Airoldi Origgio 2-0

COGLIATESE: Galli, Pastore, Roncalli (33’ st Manno), Basilico (13’ st Veronesi), Chiari, Marcolongo, Ventrella, Amadio, Beretta (13’ st Cattaneo), Pecin (33’ st Zampieri), Celotti, Barca, Galli, Messina, Bolis, Pascale.

AIROLDI ORIGGIO: Bianchi, Petrachi, Colombo, Maffei, Bianchi, Boarin (25’ st Bianco), Macchi, Passer, Clementi(10’ st Tricarico), Distefano (33’ st Dimaio), Souaf (6’ st Grandini), Gentile, Castelli, Como, Duva.

Marcatori: Beretta, Zambieri.

11102020