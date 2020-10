Calcio Fbc Saronno-Montesolaro, Carrafiello: “Pronti a continuare a farci il mazzo”

SARONNO – Claudio Carrafiello è uno dei giocatori d’esperienza del Fbc Saronno, che domenica pomeriggio ha battuto in casa il Montesolaro (3-1), nella terza di Prima categoria: “E’ stata una partita intensa, con tanto agonismo in campo. Ma saranno spesso così in questo campionato – rileva Carrafiello – Ora ci aspetta, domenica prossima, la partita contro una delle squadre del momento, il Monnet Xenia. Siamo pronti e sono convinto ci toglieremo molte soddisfazioni”.

Matteo Romanò

Su ilSaronno anche l’intervista al centravanti saronnese, Orazio Iacovelli.

Fbc Saronno-Montesolaro 3-1 (1-0)

FBC SARONNO (4-4-2) Mauri; Carrafiello (17’ st Puzziferri), Bernello (37’ st Azzini), Vanzulli, Maggiore (32’ Legnani); Galli (24’ st Bollini), Bonizzi, Ballabio, Ferrari; Iacovelli, Chiarello (25’ st Marocco). A disposizione De Curtis, Viola, Bonfrate, Bosotti. All. Chiodini.

MONTESOLARO (4-1-4-1): Gargano; Ghirardi, Pezza, Porro, Arnaboldi; Frangi (11’ st Rovelli); Magistri (18’ st Pastore S.), Visioli, Del Po (24’ st Campi), Ballabio (34’ st Lazzarin); Secchi. A disposizione Galimberti, Tagliabue L., Soffitta, Volontè, Tagliabue A. All. Brenna.

Arbitro Olla di Milano.

Marcatori: p.t. 19’ Iacovelli (S); s.t. 13’ Bonizzi (S), 21’ Bernello (S), 47’ Visioli (M).

