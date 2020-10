UBOLDO – L’Amministrazione comunale del sindaco Luigi Clerici ha predisposto una serie di progetti per riqualificare il centro sportivo di via Manzoni. Gli interventi dovrebbero essere finanziati anche con l’adesione a bandi ad hoc, che renderanno la struttura innovativa, green e con un’attenzione alla disabilità. Qualche intervento è già in fase operativa come il rifacimento della tettoia degli spogliatoi mentre è prevista a breve la conclusione dei lavori della nuova recinzione.

Il progetto presentato prevede una serie di interventi che spaziano su fronti diversi. Si parte dall’installazione di impianto fotovoltaico sulla tettoia degli spogliatoi che permetterà un risparmio economico ma anche sull’impatto ambientale della struttura. Nella stressa ottica la realizzazione di un collegamento con il Fontanile per il riciclo dell’acqua e la sostituzione della centrale termica dell’edificio degli spogliatoi e della tensostruttura. Sono previste anche una serie di riqualificazioni dall’area giochi alla pavimentazione della pista di pattinaggio a quella del percorso vita con un nuovo fondo. Tra le novità invece la creazione di un anello all’interno del “percorso vita” accessibile in tutta sicurezza ai disabili, la realizzazione di nuove piazzole per allenamento. Non sono state dimenticate le esigenze delle scuole cittadine con la riqualificazione del giardino botanico con la creazione di area didattica accessibile a tutti. Completa il quadro dei progetti l’implementazione dell’illuminazione in tutto il centro sportivo. Complessivamente questi interventi richiedono un investimento di 927 mila euro: “Siamo fiduciosi sull’esito dei bandi convinti della bontà del nostro progetto – spiegano dalla maggioranza – Questa amministrazione, proseguendo nella sua “politica del fare” e non del “pensare”, sta lavorando per opere che rivoluzioneranno il nostro centro”.

