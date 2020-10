Associazione Dna, targa per i 40 anni e distribuzione delle mele della solidarietà

SOLARO – Sabato 10 ottobre e domenica 11 in centro a Solaro, vicino alla chiesa e anche al Villaggio Brollo sono stati allestiti dei banchetti dedicati alla vendita di beneficenza delle mele del Dna. L’iniziativa aveva come obiettivo quello di raccogliere fondi da destinare all’istituto comprensivo regina Elena di Solaro per aiutare le scuole del paese frequentate dai bambini delle famiglie cittadine. In occasione di questa speciale iniziativa l’amministrazione comunale e il sindaco Nilde Moretti ha consegnato domenica mattina al presidente una targa che simboleggia i 40 anni dalla fondazione dell’associazione.

Iniziativa particolare e speciale che dimostra come un piccolo gesto, all’apparenza insignificante, possa trasformarsi in qualcosa di grande se molti decidono di aderire, avendo come priorità il bene del comune. In mezzo a questo periodo di emergenza in cui anche le scuole si sentono immerse, un aiuto da parte dei cittadini può davvero fare la differenza e donare speranza per un possibile e vicino ritorno alla normalità.

(foto della consegna della targa al presidente dell’associazione da parte del sindaco Nilde Moretti)

