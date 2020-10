SARONNO – “Se col covid va avanti così, meglio fermarsi”: finita la partita col Montesolaro, 3-1 per il Fbc Saronno, l’allenatore saronnese Gianpaolo Chiodini si rende interprete delle preoccupazioni di tutti per l’aumento dei casi di coronavirus che si sta registrando in Lombardia e per “l’impatto” sul mondo dello sport, “perchè pur con tutte le cautele, siamo ovviamente i più esposti”. Prosegue Chiodini: “In questi giorni ci siamo parlati, fra gli addetti ai lavori ma anche in famiglia. Anche questa domenica ci sono state molte partite rinviate, siamo coscienti del problema. E personalmente, ma credo anche a nome di tutti, siamo pronti a seguire le indicazioni delle autorità sanitarie e di quelle sportive, e quindi se arrivasse la decisione di fermare, almeno temporaneamente, i nostri campionati ed attesa dell’evolversi degli eventi, io sarei favorevole; ed anzi sarebbe una decisione condivisa”.

Sulla partita, “ci siamo schierati con un 4-4-2 che non ha mancato di dare gli esiti sperati. Sono arrivati i tre punti che cercavamo” dice il mister del Fbc Saronno.

