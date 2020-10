SARONNO – ORIGGIO – UBOLDO Nelle prossime ore saranno realizzati, sulla A8 Milano-Varese alcuni interventi di manutezione sulla pavimentazione. I cantieri saranno realizzati in orario notturno e prevedono una ridotta circolazione di veicoli.

Dalle 21 di lunedì 12 alle 5 di martedì 13 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Varese. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Castellanza.

Dalle 21. di mercoledì 14 alle 5. di giovedì 15 ottobre, chi proviene da Milano ed è diretto verso Varese, verrà deviato obbligatoriamente in uscita allo svincolo di Legnano/Rescaldina, verso Rescaldina. Pertanto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Rescaldina, si potrà rientrare dallo stesso e immettersi nuovamente sulla A8 Milano-Varese, in direzione di Varese;

Dalle 21 di giovedì 15 alle 5 di venerdì 16 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Legnano, al km 16+300 della stessa A8 o allo svincolo di Uboldo, al km 14+000 della A9 LainateComo-Chiasso.

