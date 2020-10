SOLARO – Dall’Amministrazione solarese arriva un aggiornamento dei casi di contagio sul territorio comunale di Solaro a domenica 11 ottobre. Sono 4 le persone risultate positive, mentre 15 sono i cittadini sottoposti a sorveglianza attiva. La situazione è seguita dall’Ats di competenza che aggiorna costantemente il Comune.

“Le raccomandazioni – spiega il sindaco Nilde Moretti – sono le stesse di sempre. Ormai da qualche mese siamo abituati a seguire le prescrizioni, come indossare la mascherina, igienizzare spesso le mani ed evitare gli assembramenti. Ora è evidente quanto sia ancor più necessario continuare su questa strada. Nei prossimi giorni saranno comunicate nuove direttive e sarà importante seguirle per il bene di tutti. La battaglia contro il coronavirus non è ancora terminata, serve più attenzione che mai per evitare il ritorno della situazione di emergenza che abbiamo vissuto in primavera”.

(foto archivio: sindaco Nilde Moretti con la polizia locale in un momento ufficiale indossando le mascherine)

12102020