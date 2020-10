SARONNO – “Il semplice fatto di essere stato completamente ignorato nonostante dieci anni di amministrazione come Sindaco di centro rieletto al primo turno, 21 anni di consigliere comunale e, anche quest’anno, fondatore e fautore di una lista di moderati di centro di discreto successo, fa ben capire che né io, né i miei amici di “Con Saronno” siamo tra i “chiamati” a questo tardivo e inutile appello”.

Inizia così la replica del sindaco emerito Pierluigi Gilli e della lista “Con Saronno” alla lettera aperta di Giuseppe Anselmo, Francesca Marzorati, Silvia Mazzola, Davide Pasini e Nicola Rutigliano ai cittadini, segreterie di partiti e civiche e le associazioni per “riunire tutte le forze moderate”

In effetti, abbiamo già molto da fare per contribuire, nel nostro piccolo, ad amministrare Saronno. Il tempo per i proclami e gli anatemi lo lasciamo ha chi invece molto tempo libero e può giocare oniricamente.

(foto: il sindaco emerito Pierluigi Gilli in un momento dell’ultima tornata elettorale)