SARONNO – “Asfaltature riprogrammate in pieno giorno e code chilometriche”: a denunciare la situazione, in un comunicato, è la Lega che polemizza con la nuova Amministrazione comunale (civici-Pd).

Eccoci servita la Saronno del Pd. I lavori di asfaltatura erano programmati di notte, ma la nuova e diversa amministrazione ha

acconsentito affinché fossero svolti di giorno. Una foto delle 8 del mattino in pieno orario di punta: via Miola chiusa a senso unico di marcia e coda chilometrica. Le differenze si iniziano a notare: come aveva promesso il finto moderato sindaco pro tempore Augusto Airoldi.

Non c’era da aspettarsi qualcosa di diverso da una amministrazione di sinistra che è avversa a chi usa le auto. Ci spieghino come possono definirsi moderati se dal primo giorno si dimostrano contro una parte dei cittadini. Saronno è cosa loro: ascoltano e rispondono solo a chi ha la tessera di sinistra in tasca.

Claudio Sala

Segretario Lega Lombarda Saronno

12102020