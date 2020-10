SARONNO – Aperto ormai dal novembre 2018, l’Alveare di Saronno, gruppo d’acquisto 2.0, che conta ormai più di 1000 iscritti, si prepara ad una nuova fase.

Da sempre ospitato al bar del PalaExbo, è giunto il momento di trasferirsi: la nuova location, che verrà inaugurata il 14 ottobre, sarà il Ristorante Mezzaluna, dell’Hotel La Rotonda (nel complesso all’uscita dell’autostrada, di fronte all’Esselunga, in via Novara 53).

Ogni settimana, gli iscritti dell’Alveare controllano il catalogo online (su www.alvearedisaronno.it) ed effettuano la propria spesa, inserendo a carrello frutta e verdura di stagione, miele, formaggi, carne, uova e ciò che i piccoli produttori del territorio mettono a disposizione.

In pochi semplici click, è dunque possibile fare una spesa “etica” e sostenibile, acquistando cibo genuino e di qualità, perché prodotto direttamente da contadini e piccoli artigiani locali, ad un prezzo equo e senza intermediazione. La spesa si fa esclusivamente online, e si paga con carta di credito entro il lunedì sera, senza minimo d’ordine o abbonamento.

Gli iscritti che in una data settimana hanno fatto la spesa, potranno ritirarla direttamente dai singoli produttori nel giorno stabilito, che per l’Alveare di Saronno è il mercoledì dalle 18.30 alle 19.30, in un luogo di appoggio, cosiddetto “sede dell’Alveare”.

Dopo quasi due anni di collaborazione con il Palaexbo e relativo bar, Marina, che ha dato vita al progetto nella nostra città, ha deciso di dare una nuova sede al gruppo, che passa da via Piave 1 a via Novara, presso il ristorante Mezzaluna, appunto.

“Ho conosciuto Gianni Zauli, il nuovo gestore del ristorante Mezzaluna, che mi ha contattato per proporre la sua location come nuovo punto d’appoggio per le distribuzioni dell’Alveare” racconta Marina. “Ci siamo trovati immediatamente in sintonia: una persona piena di idee, di spirito di iniziativa e di voglia di creare partnership e nuovi progetti, per diffondere la cultura del -buon- cibo e il gusto per la tradizione. Inoltre, la sala che ci metterà a disposizione è davvero molto grande e questo mi rende più tranquilla in tempi di Covid”.

La nuova collaborazione verrà celebrata con una prima distribuzione “speciale”, mercoledì prossimo. Numerosi sono i produttori in vendita questa settimana, ognuno porterà degli assaggi gratuiti per farsi conoscere e parlare della propria attività.

L’evento è aperto a tutti, ma è necessario prenotare il posto, in quanto saranno contingentati. Saranno scrupolosamente seguite le direttive antiCovid: ingresso solo ai prenotati, con mascherina e misurazione della temperatura. Sarà possibile mangiare solamente da seduti, in postazioni adeguatamente distanziate.

Tra tutti coloro che avranno fatto la spesa entro lunedì 12 ottobre, ci sarà una simpatica estrazione con i prodotti portati in regalo dai vari produttori.

L’aperitivo si svolgerà in due turni, per permettere una partecipazione ampia, pur rispettando i limiti di capienza della sala. In fase di prenotazione, possibile tramite whatsapp al numero 349/3508160, è necessario specificare il numero dei partecipanti e l’orario di preferenza: 18.15 oppure 19.15. La prenotazione è confermata solo al ricevimento di una conferma.

Per ulteriori informazioni, seguite la pagina facebook Alveare di Saronno.