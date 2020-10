SARONNO – “In queste settimane, le tante persone che ci hanno supportato e poi votato continuano a ripeterci: “Ora che siete dentro, non dimenticatevi dei cittadini! Già dal primo giorno di mandato siamo stati al mercato per ringraziare del sostegno tutti i saronnesi e per confrontarci con loro”: a parlare gli esponenti della civica Obiettivo Saronno.

Già fissata la prossima iniziativa. Si tiene giovedì 15 ottobre incontreremo invece i giovani: “Ci confronteremo sulle scelte prese, sulle loro aspettative e su come intendiamo lavorare d’ora in poi con il gruppo giovani di Obiettivo Saronno – fanno sapere dalla lista civica – Speriamo in una grande partecipazione per poter generare, per chi lo vorrà, un gruppo ampio, eterogeneo

e attivo, in grado di poter lavorare, proporre e studiare la Saronno dell’oggi e del domani. L’appuntamento è quindi alle 21.15 nella nostra sede in via Padre Luigi Monti 13, e sarà possibile anche firmare per la salvaguardia del nostro ospedale”.

(foto archivio: gruppo di sostenitori ed attivisti di Obiettivo Saronno)

12102020