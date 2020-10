informazione redazionale

SARONNO – Autunno in buona visione. I Centri Ottici Bergamini, anche quest’anno, aderiscono alla campagna nazionale “Ottobre, mese della vista”, promossa da Federottica e dall’albo degli ottici optometristi, con una promozione speciale dedicata ai propri clienti, nuovi e di vecchia data.

“Ottobre è consacrato come mese della vista – commentano gli ottici Bergamini – da noi ribattezzato “mese del benessere visivo” e desideriamo offrire la nostra consueta professionalità alla comunità di Saronno. Le temperature si abbassano, il lavoro ricomincia e si tornano a stressare i nostri occhi tra dispositivi elettronici, guida e tv. A maggior ragione, in un anno particolare come questo in cui il lockdown e lo smartworking hanno portato molte persone a veder peggiorare la propria efficienza visiva, è fondamentale una misurazione attenta e una correzione perfetta, per salvaguardare visione e benessere”.

Mai come questa volta, quindi la campagna del benessere visivo è l’occasione giusta da segnare in calendario per approfittare del check up GRATUITO e completo dell’efficienza visiva, del controllo generale degli occhiali da vista, dell’aggiustamento dell’assetto sul volto, della registrazione viti, della verifica naselli e della pulizia dettagliata delle montature con macchina ad ultrasuoni.

L’iniziativa è valida fino al 31 ottobre, previo appuntamento e in piena sicurezza sanitaria.

