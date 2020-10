Saronno come Assisi: 600 persone per la catena umana della pace

SARONNO – Grande partecipazione ieri pomeriggio per la catena umana della pace realizzata ieri pomeriggio dalle 27 associazioni del gruppo Quattro passi di pace nel cuore di Saronno e con il pieno rispetto delle normative covid. (Qui la diretta de ilSaronno con Giulia Ariti e Francesca Matteu)

Già intorno alle 14,30 i volontari, a partire dal team di Emergency, si sono messi all’opera con nastri colorati distribuiti ai partecipanti che si sono distribuiti lungo il percorso con tante bandiere della pace. Senza tenersi per mano ma con la presenza anziani, giovanissimi e tante famiglie hanno testimoniato il proprio impegno per la pace. A tenere i nastri colorati anche il prevosto monsignor Armando Cattaneo, il portavoce del centro culturale islamico Latif Chridi e tanti neo consiglieri comunali Mattia Cattaneo, Gigi Biffi, Simone Galli, Franco Casali e la papabile vicesindaco Novella Ciceroni. Presente anche Rete rosa con il suo messaggio contro la violanza sulle donne.

“Ho visto tante persone – ha commentato il sindaco Augusto Airoldi – che hanno voluto testimoniare con la loro presenza un impegno concreto per la pace. Del resto Saronno è da sempre una città di pace come dimostrano le tante associazioni che lavorano per questo in tanti diversi ambiti”.

Alle 16,30 i partecipanti presenti in via Roma e al Santuario sono confluiti in corso Italia dove la catena è raddoppiata prima di sciogliersi con una ola. Grande soddisfazione anche per gli organizzatori anche hanno registrato la partecipazione di molte persone arrivate dai comuni limitrofi.