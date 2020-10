SOLARO – Si è tenuta sabato la riunione del Comitato di quartiere San Pietro-Carlo Porta per il rinnovo della cariche statutarie. All’assemblea hanno partecipato il vicesindaco nonché assessore con delega alle Politiche dei quartieri Alessandro Ranieri ed il sindaco Nilde Moretti. Nell’occasione è stato nominato un nuovo presidente: Patrizia Gaibotti che succede a Pippo Isgrò, storico presidente onorario che passa il testimone dopo tanti anni di impegno civico.

Dice Alessandro Ranieri, vicesindaco di Solaro: “Il consiglio si rinnova ed in questa occasione è doveroso ringraziare tutti coloro che si sono impegnati nella cura degli spazi di aggregazione in questi anni ed augurare buon lavoro ai nuovi che succederanno nell’organizzazione delle attività. Una menzione speciale va al presidente Isgrò, al quale abbiamo voluto anche consegnare una targa di meritato riconoscimento. Un particolare augurio invece a Patrizia Gaibotti che ne rileva l’incarico. Con il rinnovo del consiglio, si mettono a disposizione nuove energie e nuove storie per rinvigorire la nostra realtà associativa, da valorizzare e incentivare. Il Comitato, in un contesto interculturale e multietnico come San Pietro, è qualcosa in più di una semplice associazione: rappresenta le istanze generali dei cittadini di un territorio, presenta proposte ed iniziative per migliorare e qualificare lo sviluppo culturale di una zona del paese, stimola la partecipazione alla vita sociale dei cittadini, si confronta con i problemi e ricerca opportunità di risposte concrete. Un compito nobile e complesso a cui l’Amministrazione Comunale darà, come successo per l’organizzazione dell’assemblea di sabato, il giusto supporto”.

