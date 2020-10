SARONNO – Con diverse partite rinviate per l’emergenza covid, per la presenza di giocatori positivi al virus oppure con la febbre; ieri e più in generale nel weekend non si è giocato su tutti i campi della zona. Fra chi è sceso in campo spicca il Saronno vittorioso sul Montesolaro mentre l’Universal Solaro ha vinto il derby con l’Uboldese. Si è giocata la terza giornata di andata.

In serie D rinviata l’attesa Varese-Caronnese; in Eccellenza l’Ardor Lazzate ha anticipato la sua partita al sabato sera, pareggiando con il Club Milano, 1-1. In Promozione dunque il derby Uboldese-Universal Solaro 1-3; mentre nel girone A di Prima categoria la Pro Azzurra Mozzate non perde un colpo, vittoria 1-0 sul campo della Folgore Legnano. Sempre in Prima categoria, ma girone B, Fbc Saronno-Montesolaro 3-1; Ardita-Rovellasca 1-1, Albate-Albavilla 2-0, Esperia Lomazzo-Menaggio 2-0, Guanzatese-Monnet Xenia 0-2, Real San Fermo-Portichetto 1-2 mentre non sono state giocate, giocatori con la febbre, Ceriano Laghetto-Tavernola e Faloppiese Ronago-Salus Turate. Classifica: Ardita e Portichetto 7, Monnet, Esperia, Saronno, Ceriano, Guanzatese, Albate 6, Rovellasca 5, Faloppiese 4, Albavilla 2, Menaggio 1, Salus Turate, Tavernola, San Fermo e Montesolaro 0.

Nel girone H di Seconda categoria Cassina Rizzardi-Cistellum 2-0, Gerenzanese-Molinello 1-1, Rovellese-Virtus Cermenate 1-2, Varedo-Misinto 1-1. Mentre nel girone M rinviate Borsanese-Pro Juventute.

In Terza categoria Amor sportiva-Oratorio Lainate 0-1, Cogliatese-Airoldi Origgio 2-0, Oratorio San Filippo-Dal Pozzo 4-1.

Altri sport – Nella finale scudetto del softball, Mkf Bollate batte Inox Team Saronno e si aggiudica il titolo italiano.

12102020