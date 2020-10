A9, auto fuori strada. Intossicazione etilica a Origgio

ORIGGIO – Auto fuori strada sulla A9 oggi alle 12, nella zona al confine fra Uboldo ed Origgio: l’incidente si è verificato in direzione Milano. Sul posto è accorsa un’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella ed una pattuglia della polizia stradale. La conducente del mezzo ha avuto bisogno di cure mediche, si tratta di una donna di 46 anni, che è stata trasportata in ospedale per essere medicata, non ha comunque riportato gravi lesioni. Gli agenti della Polstrada hanno avviato accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.

Sempre ad Origgio, ieri, alle 18.30, intervento di una ambulanza del Sos Uboldo in via del lavoro, nella zona industriale, per un caso di intossicazione etilica: i volontari del soccorso hanno prestato le prime cure ad un uomo di 41 anni, che è stato infine trasportato all’ospedale di Saronno, le sue condizioni non destano preoccupazioni.

(foto di archivio: una pattuglia della polizia stradale in A9)

