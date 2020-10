TURATE – Ciclista investito questa sera a Turate: poco dopo le 19 una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù sono intervenute i via Como, per soccorrere l’uomo che in bici poco prima si era scontrato con una autovettura.

Il ferito, di 51 anni, si è comunque quasi subito ripreso, tanto che non si è neppure rivelato necessario il trasporto all’ospedale per ulteriori accertamenti, è stato medicato direttamente sul posto e le sue condiziono non sono apparse preoccupanti. Come sempre in simili circostante, i militari dell’Arma hanno provveduto a compiere tutte le verifiche del caso ed i rilievi del sinistro al fine di ricostruire con precisione la dinamica di quanto è successo ed anche le eventuali responsabilità.

(foto archivio: una ambulanza in servizio sul territorio per una precedente emergenza medica. Il coordinamento delle autolettighe è affidato ad Areu, il centralino regionale per le emergenze sanitarie)

13102020