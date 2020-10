LIMBIATE / CESANO MADERNO – Nelle Groane oggi dato in consistente crescita, riguardo ai contagi covid, per Limbiate, nella giornata odierna i dati regionali appena diffusi parlano infatti di +14 nuovi casi; aumentano i contagiati anche a Cesano Maderno con un consistente +11, comunque in linea con il resto della Brianza dove rimane il capoluogo Monza la località dove si registrano i maggiori aumenti.

Ecco il quadro aggiornato della situazione, e fra parentesi il dato di ieri se è cambiato:

Limbiate 301 (287)

Cesano Maderno 322 (311)

Monza 1.464 (1.442)

Desio 403 (397)

Seregno 354 (348)

Lissone 379 (363)

Brugherio 360 (352)

Vimercate 275 (273)

Giussano 228 (224)

Carate Brianza 208 (206)

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

13102020