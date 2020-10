CARONNO PERTUSELLA – Scoperti nuovi casi covid a Caronno Pertusella, lo evidenziano i dati pomeridiani odierni diffusi da Regione Lombardia che mostrano una crescita di +3 rispetto a ieri, portando il totale delle persone colpite dal virus, in città, a 126.

Il tutto in una giornata di crescita dei contagi in molte località della zona e nella vicina Brianza dove si registrano incrementi anche piuttosto consistenti, come nella località di Limbiate.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: una veduta del pronto soccorso dell’ospedale di piazza Borella a Saronno, che ha già riattivato il reparto covid)

13102020