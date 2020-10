SARONNO – Niente tour nelle parrocchie per lo storico crocifisso della Prepositurale a causa di alcuni danni strutturali che minacciano l’opera e per riparare i quali è stato previsto un intervento di restauro.

Ma partiamo dall’inizio. Ormai da qualche anno la tradizione cittadina del Trasporto si è arricchita di un nuovo momento di condivisione. Per un’intera settimana la storica scultura “pellegrina” di parrocchia in parrocchia per permettere ai fedeli di raccogliersi in preghiera con la propria comunità. Un programma che la Comunità pastorale aveva deciso di rinnovare anche quest’anno. Quando però i volontari che si occupano della movimentazione del crocifisso si sono subito accorti di vistose crepe nelle braccia del crocifisso che l’anno scorso non c’erano. E’ stato subito informato il prevosto monsignor Armando Cattaneo che ha immediatamente contattato i “tecnici” che si occupano dei tesori artistici e architettonici delle chiese saronnesi Carlo Mariani e l’esperta in sculture lignee Carola Ciprandi.

Un problema serio che potrebbe essere stato provocato dalle modalità con cui il Crocifisso viene “portato” per le vie cittadine nel corso della processione. “Ovviamente ci siamo subito mobilitati – spiega il prevosto – la comunità pastorale sta organizzando l’intervento di restauro del Crocifisso mentre il tour nelle parrocchie si terrà senza la scultura”.

Nelle parrocchie arriverà il crocifisso artistico realizzato con i resti dei barconi che attraccano a Lampedusa: “In questi anni l’abbiamo affiancato a quello storico di cui esporremo nelle parrocchie una gigantografia”. E per il Trasporto? La processione è stata annullata per le stringenti normative Covid ma ci sarà un momento di preghiera e raccoglimento in piazza con il Crocifisso originale: “Lo esporremo, tempo permettendo, con grandissima cura e grandissima attenzione, in modo che i fedeli possano vederlo senza rischi per la sua conservazione”.

(foto d’ultima edizione del Trasporto)