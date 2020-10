SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Pd Saronno sulla nota della Lega che ieri criticava la scelta di eseguire le asfaltature in orario diurno.

“Le considerazione fatte dalla Lega si commentano da sole. Come è possibile pensare che il Pd o il nuovo sindaco abbiano potuto interferire sulle asfaltature già programmate dalla precedente amministrazione?

Certamente impossibile dato che l’amministrazione non si è ancora insediata. Ci troviamo di fronte ad un ennesimo tentativo di falsa propaganda politica e di screditare chi ha vinto le elezioni in modo chiaro ed inequivocabile.

Questo modo di fare politica non porta da nessuna parte e soprattutto non convince più nessuno perché oggi i cittadini sono in grado di comprendere perfettamente chi mistifica la realtà solo per tornaconti politici elettorali.

Oggi più che mai dobbiamo guardare ai problemi reali della gente cercando di risolverli nel più breve tempo possibile. Questo è quanto si e prefissa di fare l’Amministrazione del Sindaco Airoldi unitamente alla sua maggioranza”.

13102020