SARONNO – Intrusi nello stadio comunale. E’ successo nel fine settimana quando chi è entrato nella struttura sportiva si è lasciato alle spalle diversi indizi.

Ma come è successo? Dimostrando una buona prestanza fisica ed abilità hanno scavalcato la recinzione dello stadio comunale Colombo Gianetti ed hanno improvvisato un festino a base di alcool e pizza. La bravata è stata messa a segno nella notte tra sabato e domenica all’interno della struttura sportiva di via Biffi. A raccontare il passaggio le bottiglie di birra vuota i cartoni della pizza ritrovate domenica all’interno dell’impianto. Sono state trovate tracce anche di un tentativo di effrazione nella zona degli spogliatoi che però non è andato a buon fine. L’ultima intrusione al Colombo Gianetti risale al periodo Covid quando qualcuno si era intrufolato nell’infermeria trasformando la barella in un ricovero di fortuna per dormire al caldo nello spazio munito anche di bagno.

(foto archivio: lo stadio)