TRADATE / APPIANO GENTILE – Vittima di un malore durante una passeggiata nel Parco Pineta, l’area naturalistica che da Tradate si estende al vicino comasco, un uomo di 69 anni è caduto in un vallone e quando sono arrivati i soccorsi non c’era più niente da fare. L’allarme è scattato alle 9.30 di ieri quando la moglie anche lei 69enne, che era con lui, ha dato l’allarme facendo arrivare forze dell’ordine ed ambulanza. La donna, incolume, è stata comunque trasportata in ospedale per accertamenti. La tragedia è avvenuta in territorio di Appiano Gentile.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e nell’immediatezza erano state fatte convergere pure l’automedica e l’elisoccorso alzatosi in volo dall’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battagia. I due coniugi, residenti ad Appiano Gentile, erano usciti di casa per compiere una passeggiata in cerca di funghi e castagne. I carabinieri, ascoltando la testimonianza della donna, hanno ricostruito l’accaduto.

(foto archivio)

13102020