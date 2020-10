Furto di mascherine a Venegono Superiore, indagano i carabinieri di Saronno

VENEGONO SUPERIORE – Singolare furto a Venegono Superiore, ad un cittadino hanno rubato la scorsa di mascherine ed ora indagano i carabinieri di Saronno per trovare il colpevole. Il fatto è accaduto, appunto, a Venegono Superiore, in via Leopardi, dove nella mattina di qualche giorno fa aveva posteggiato un cittadino, nell’abitacolo c’era un pacchetto di mascherine chirurgiche che evidentemente hanno attirato l’attenzione del malintenzionato. E’ stato rotto il finestrino, aperta la portiera e sono state prese; dunque oltre al danno riferito al materiale rubato c’è stato anche quello all’autovettura.

Al proprietario del mezzo non è rimasto altro che prendere atto dell’accaduto e rivolgersi al comando carabinieri di Tradate per presentare una denuncia, per ora contro ignoti.

(foto archivio: le mascherine adesso sono diventate oggetto di desiderio e refurtiva “interessante” anche per i ladri, come dimostrato dall’episodio che è avvenuto a Venegono Superiore e sul quale indagano i carabinieri della Compagnia di Saronno)

