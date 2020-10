SARONNO – Radiorizzonti prosegue il suo corso, con tantissimi programmi pronti a soddisfare ogni gusto. L’appuntamento della settimana è fissato per giovedì 15 ottobre alle 10.28, con replica alle 19.13 ospite di Gabriella ed Emilio Francesco Virgili presidente e Simone Truglio responsabile di Intercultura Saronno, Sara Shaimi studentessa universitaria. Il giorno prima, mercoledì 14 ottobre, alle 11.03, con replica alle 19.44, Iaia Barzani intervista Giulio Busi, scrittore e saggista autore del libro “Cristoforo Colombo – Il marinaio dei segreti”, per rievocare il 14 ottobre 1492. Un altro appuntamento importante lo troviamo venerdì 16 ottobre, con “Il Vangelo della Domenica” assieme a Don Federico Bareggi, ed a seguire “Popoli”, notizie dal mondo che gli altri non raccontano, a cura di Igea. A seguire, il giorno dopo, sabato 17 ottobre, alle 10.29, con replica alle 19.13, Gianni Branca ed il suo consueto appuntamento con “Dalla Parte del Cittadino”. Per terminare una settimana ricca di appuntamenti il consueto appuntamento del lunedì, alle 9.30, a cura del prevosto di Saronno Don Armando Cattaneo e Carlo Legnani, ed a seguire, alle 10.29, con replica alle 19.13, “Match Point”, la trasmissione di sport locale e nazionale, a cura di Paolo ed Agostino.

Martedì 13 ottobre – Per iniziare la giornata alle 9.30 all’interno del consueto “Buona giornata” Maria Grazia Buzzetti darà utili consigli di giardinaggio. Alle 10.29, con replica alle 19.18, Pinuccia e Sergio stuzzicano l’appetito con le loro ricette culinarie. Mercoledì 14 ottobre – Alle 10.29, con replica alle 19.13, Elvira Ruocco conduce “Il gioco dei perchè”. A seguire alle 11.03, con replica alle 19.44, Iaia Barzani intervista Giulio Busi, scrittore e saggista autore del libro “Cristoforo Colombo – Il marinaio dei segreti”, per rievocare il 14 ottobre 1492.

Giovedì 15 ottobre – Alle 10.29, con replica alle 19.13, Gabriella ed Emilio ospitano Francesco Virgili presidente e Simone Truglio responsabile di Intercultura Saronno, Sara Shaimi studentessa universitaria. E per finire il giovedì, alle 11.29, con replica alle 21, si va al cinema con “Appuntamento al cinema”, rassegna dei film in programmazione nelle sale a cura di Gianni Branca con la partecipazione di Michele La Porta e Vittorio Mastrorilli. Venerdì 16 ottobre – Per iniziare la giornata alle 10.29, con replica alle 19.13, “Economia e finanza” a cura di Rina Sormani. Alle 11.29, con replica alle 21, ci sarà l’appuntamento settimanale con “Il vangelo della domenica” con Don Federico Bareggi, a seguire “Popoli”, notizie dal mondo che gli altri non raccontano, condotto da Igea.

Sabato 17 ottobre – Per iniziare la giornata, alle 10.29, con replica, alle 19.13, Gianni Branca ed il suo consueto appuntamento con “Dalla Parte del Cittadino”. Alle 11.29, con replica alle 21, “Nel blu dipinto di blu”, programma musicale a cura di Massimo Tallarini.

Domenica 18 ottobre – Per iniziare la giornata alle per iniziare la giornata alle 8.57 andrà in onda “Parole in versi” a cura di Marisa Colmegna. Alle 11.30, con replica alle 21, va in onda il programma “Radiorizzonti express, Pussée che fatt speteguless” fatti, ricordi, emozioni in chiave ironica raccontati da Gigi e Linda. A seguire alle ore 14.30 il consueto “Liberi tutti” a cura di Daniele Sbriglio. E per concludere la settimana con il sorriso alle ore 21.30 “Uazzanane Sunday Night”.

Lunedì 19 ottobre – Per iniziare la giornata alle 9.30, appuntamento con il Prevosto di Saronno, Don Armando Cattaneo, a cura di Carlo Legnani. A seguire alle 10.03, appuntamento con Sara Giudici, direttrice de “IlSaronno.it”, e le news da Saronno e dintorni. Dopodichè alle 10.29, con replica alle 19.13, “Match Point”, la trasmissione di sport locale e nazionale, a cura di Paolo ed Agostino. E per finire la giornata alle 11.29, con replica alle 21 Carla e Niva propongono “L’ABC delle erbe e le loro virtù”.

Da lunedì a sabato alle ore 8.17 e 10.23 e la domenica alle 8.40 va in onda “L’Agenda di Radiorizzonti”

