Abbiamo appreso nel tardo pomeriggio di ieri del deposito della sentenza da parte del Tribunale amministrativo Regionale circa il secondo ricorso promosso dal Comitato Salvaviaroma per la salvaguardia degli alberi di via Roma.

Come i saronnesi ricorderanno, la Giunta Fagioli, dopo il nostro primo ricorso, aveva in autotutela annullato la prima delibera, e successivamente aveva assunto un altro atto, anch’esso oggetto di impugnazione da parte nostra.

Il tribunale amministrativo regionale ha ritenuto che la delibera rientri nell’ambito della discrezionalità amministrativa del Comune, e come tale insindacabile nel merito dal Tribunale Amministrativo.

In altre parole la scelta dell’abbattimento degli alberi di via Roma era una scelta “politica”, nel senso di una decisione nell’ambito delle attività dell’amministrazione e secondo una certa visione di città.

Nel prendere atto della sentenza non possiamo che manifestare la nostra soddisfazione per aver anche indirettamente contribuito ad un radicale cambio di passo della nostra città, in una logica di città più verde, più attenta all’ambiente, più sana e più vivibile nella quale gli alberi di via Roma continueranno a fare la loro parte.

Abbiamo ascoltato le dichiarazioni del Sindaco Airoldi sul tema dei bagolari e confidiamo che, nell’ambito della discrezionalità amministrativa di cui alla sentenza del Tar, la nuova giunta metterà in campo, tutte le azioni necessarie per il rifacimento dei marciapiedi mantenendo in vita il viale alberato, contemperando gli interessi e i diritti dei cittadini più deboli, dei residenti in via Roma, delle attività commerciali e di chi vuole percorrere la strada in sicurezza anche in bicicletta.

