SARONNO – “Coi tecnici comunali valuteremo tutti gli elementi: il progetto e la sentenza ma come ho detto diverse volte l’obiettivo è di riqualificare via Roma senza abbattere i bagolari. E’ una scelta politica”.

E’ il primo commento a caldo del sindaco Augusto Airoldi dopo la pubblicazione della sentenza del Tar che rigetta il ricorso presentato dal comitato Salva via Roma e da un gruppo di cittadini contro la seconda delibera dell’allora Amministrazione Fagioli per il taglio dei bagolari di via Roma.

Il tribunale ha respinto il ricorso per difetto di motivazione. “I ricorrenti – si legge nella sentenza – non dimostrano la manifesta irragionevolezza o l’esistenza di macroscopici errori”. Insomma secondo il tribunale l’abbattimento dei bagolari rientrerebbe “nell’ambito della discrezionalità amministrativa”.La sopravvivenza dei bagolari dovrebbe non essere comunque a rischio visto in campagna elettorale il sindaco Augusto Airoldi ha annunciato l’intenzione di provvedere alla riqualificazione di via Roma “preservando il viale alberato”.