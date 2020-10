Airoldi al lavoro per l’ospedale: si parte con un incontro pubblico (nel rispetto delle norme anti Covid)

Airoldi al lavoro per l’ospedale: si parte con un incontro pubblico (nel...

SARONNO – “Il prossimo 20 ottobre incontrerò il Comitato per la difesa dell’Ospedale di Saronno. L’incontro sarà pubblico e si svolgerà all’aula magna della scuola Aldo Moro, alle 21. Nel pieno rispetto delle normative Covid-19, l’accesso all’aula sarà consentito fino ad esaurimento dei posti utilizzabili”.

Sono le parole del sindaco Augusto Airoldi che, mantenendo fede alle priorità indicate nel suo programma elettorale e rispondendo anche alle richieste arrivate in queste ore dai saronnesi, scende in campo sul fronte dell’ospedale.

“In campagna elettorale mi ero impegnato, qualora eletto sindaco, a dare alla città di Saronno il ruolo centrale che i cittadini chiedono nella difesa del nostro ospedale, che serve circa 185.000 persone. Un tema che è largamente condiviso con tutte le forze che mi hanno supportato e mi supportano e sul quale, giustamente, c’è una grande attenzione da parte dei cittadini, saronnesi e non solo”.

Ma perchè partire da un evento pubblico? “Questo primo incontro ha lo scopo di acquisire una conoscenza più dettagliata della situazione attuale e delle prospettive del nostro ospedale per meglio definire i passi successivi, che prevederanno giocoforza un confronto serrato con Regione Lombardia. Ringrazio il Comitato per la difesa dell’Ospedale per la grande opportunità di approfondimento e invito tutti i cittadini a partecipare”.