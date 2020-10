ORIGGIO – Si chiude con una vittoria per 5 a 0 contro il Minerva la preparazione delle ragazze under15 dell’Airoldi Calcio. Un’altra ottima prestazione sotto il punto di vista del gioco, dell’impegno e della determinazione. Una squadra in crescita che fa ben sperare per l’imminente inizio del campionato regionale. Partita di cartello alla prima giornata dove le ragazze di Origgio faranno visita alle nerazzurre dell’Inter, indubbiamente la squadra favorita del girone. L’appuntamento è per domenica 18 ottobre alle 11.15 in via Cilea a Milano.

La realtà del calcio femminile dell’Airoldi è sempre più convincente e settimana dopo settimana consolida gruppi e risultati in allenamento e sul campo. “Se vuoi informazioni chiama 3477628169 le squadre dell’Airoldi Origgio ti aspettano” dicono i dirigenti origgesi.

“Si è concluso un periodo denso di amichevoli, che da una parte ci hanno permesso un ritorno alla “normalità” e dall’altra permettono alle nostre ragazze di fare quello che amano, giocare a calcio con coetanei. Sempre nel rispetto delle normative covid” rilevano i dirigenti origgesi.

14102020