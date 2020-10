LIMBIATE / CESANO MADERNO – Forte crescita, è uno dei dati più consistenti in assoluto dall’inizio della pandemia, quest’oggi fra Limbiate e Cesano Maderno dove si registrano, lo dicono i dati di Regione Lombardia, ben +26 nuovi casi covid. La città più colpita è Limbiate, +19 che portano il totale delle persone raggiunte dal virus, da febbraio, a 320. In Brianza, +23 in un solo giorno a Monza.

Ecco il quadro, tra parentesi il dato di ieri se è cambiato:

Limbiate 320 (301)

Cesano Maderno 329 (322)

Nel resto della Brianza:

Monza 1.487 (1.464)

Desio 407 (403)

Seregno 362 (354)

Lissone 384 (379)

Brugherio 364 (360)

Vimercate 277 (275)

Giussano 233 (228)

Carate Brianza 215 (208)

