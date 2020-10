GERENZANO – Da domenica 11 ottobre, il municipio di Gerenzano è illuminato di rosa. A comunicarlo, la pagina Facebook del comune di Gerenzano: “Il rosa illumina il nostro municipio. Anche il comune di Gerenzano aderisce all’iniziativa nazionale Lilit for women e Anci – “Comuni in rosa” Campagna per la prevenzione del tumore al seno e dei tumori femminili.

Il Comune di Gerenzano ha aderito all’iniziativa nazionale organizzata per tutto il mese di ottobre dalla Lilit – Lega italiana per la lotta contro i tumori in collaborazione con Anci – Associazione nazionale Comuni italiani, illuminando di rosa il nostro Municipio di Gerenzano.

Una campagna di sensibilizzazione alla lotta contro i tumori al seno e dei tumori femminili.

Grazie alla Campagna Nastro Rosa della Lilit, per tutto il mese di ottobre, sarà possibile sottoporsi a visite senologiche gratuite presso le associazioni provinciali Lilit e i circa 400 ambulatori attivi sul territorio nazionale, dove si daranno anche consigli, trovare materiali informativi e l’opuscolo dedicato, nonché partecipare alle molte iniziative che ogni Lilit Provinciale sta preparando. Per farlo è necessario prenotarsi al numero verde SOS LILT 800 998877, dove si possono anche ottenere informazioni e indicazioni riguardo le proprie necessità.

Ringraziamo chi ha offerto gratuitamente le apparecchiature e le luci.”

(in foto: municipio di Gerenzano illuminato di rosa)

14102020