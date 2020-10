LIMBIATE – E’ stato installato ed è funzionante da ieri 13 ottobre l’impianto semaforico sul ponte del Villoresi al confine tra Limbiate e Senago.

L’amministrazione limbiatese ha voluto l’inserimento di un semaforo per rendere più sicuro l’attraversamento di pedoni e biciclette sopra al ponte del canale, soprattutto in considerazione del fatto che sono aumentati i cittadini che utilizzano la pista ciclopedonale lungo il canale per le passeggiate.

L’impianto è dotato di segnale acustico per i non vedenti ed è “a chiamata”, ovvero il rosso per i veicoli scatta soltanto quando chi arriva a piedi o in bicicletta schiaccia il bottone per assicurarsi il verde pedonale.

Quest’ultimo innesto si inserisce nel quadro delle opere realizzate negli ultimi mesi nella frazione di Pinzano, dove, proprio al termine del ponte sul Villoresi, è stato anche ricavato un passaggio pedonale adiacente alla pensilina del bus.

