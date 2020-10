Lomazzo, la polizia controlla stazione, area feste e prostitute

LOMAZZO – Nei giorni scorsi si è svolto un servizio interforze, di controllo straordinario del territorio del comune di Lomazzo, con la polizia di Stato Reparto prevenzione crimine Lombardia di Milano. L’operazione ha visto impegnati 2 equipaggi di polizia locale in affiancamento a 4 equipaggi della polizia di Stato di Milano, ed 1 della Questura di Como.

Sono stati monitorati in particolare i luoghi di ritrovo, la Stazione Tre Nord, i parchi e l’area feste, il centro storico, la provinciale 32 e 30 ed i punti frequentati da prostitute. Sono stati controllati e generalizzati gli individui presenti nei luoghi oggetto delle attività di verifica, complessivamente 76 persone identificate ed i loro nominativi sono stati verificati tramite la banca dati della polizia di Stato. L’operazione, pur svolgendosi in un giorno infrasettimanale, ha consentito un’approfondita attività di controllo. Significativa anche la ricaduta positiva dell’operazione per le finalità di deterrenza.

(foto: gli agenti della polizia di Stato impegnati nell’operazione di controllo sul territorio di Lomazzo)

14102020