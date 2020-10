SARONNO – M5S Saronno ha presentato in Comune la richiesta per la piantumazione di alberi in base alla legge vigente che dichiara il 21 novembre in occasione della “Festa nazionale degli alberi”. “Chiediamo – spiega Roberto Cenci che ha firmato la missiva – al Comune di individuare un’area verde dove i cittadini potranno piantumare 100 piccoli alberi che saranno donati alla città”.

L’obiettivo è quello di organizzare una festa degli alberi con una manifestazione che prevede la piantumazione da parte dei cittadini di 100 di piccoli alberi

(alveolo o boschive) Gli alberi verranno donati gratuitamente al Comune, cosi come tutte le attrezzature necessarie alla loro messa a dimora e cura (teli per la pacciamatura, bacchette, reti anti lepre).

La manifestazione, senza scopo di lucro, sarà aperta a tutti i cittadini e ai rappresentanti istituzionali che desidereranno prenderne parte attiva, e si svolgerà senza alcun simbolo politico, dal momento che si vuole celebrare la “Festa dell’Albero” e questo momento vuole essere un momento comunitario di aggregazione e sensibilizzazione ambientale e cittadinanza attiva.

(gazebo m5s a saronno)