ORIGGIO – Si riaccendono i riflettori sui problemi legati alla riduzione dei medici di base in città. Un tema su cui molti origgesi hanno avanzato proteste e segnalazioni al punto che l’Amministrazione comunal appena insediata ha deciso di intervenire. Il sindaco Evasio Regnicoli e l’assessore ai servizi alla persona Palomba hanno incontrato i medici di base operanti sul territorio di Origgio.

È stato un primo incontro per una rinnovata collaborazione istituendo un tavolo permanente di confronto per discutere insieme dei temi legati alla salute, nonostante il Comune non abbia competenze dirette.

Le tematiche all’ordine del giorno sono state la campagna vaccinale e la presenza dei medici di medicina generale in Origgio.

Sul primo punto settimana prossima si farà un sopralluogo e una verifica con l’Ats.

Sulle restanti questioni, nelle prossime settimane l’Amministrazione incontrerà anche il direttore dell’Ats per verificare le problematiche più urgenti a iniziare proprio dalla necessità dei medici di base.

(foto un momento dell’incontro)

14102020