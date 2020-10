CARONNO PERTUSELLA – Ultimo appuntamento stagionale del softball, le finali giovanili che si tengono il prossimo sabato in tre località italiane, per l’under 12 ci sarà anche la Rheavendors Caronno, nel concentramento che si tiene sul diamante di Ospiate di Bollate, con anche la formazione di casa ed il Rovigo. Per la Rhea, che da sempre promuove e sostiene il settore giovanile, si tratta di una occasione per centrare un obiettivo di assoluto prestigio. Porte aperte al pubblico ma con le seguiti modalità: per i famigliari delle atlete e gli accompagnatori delle squadre la prenotazione non deve essere fatta tramite questo link, ma rivolgendosi direttamente alle proprie società di appartenenza.

Per tutti gli altri, ecco il link per prenotare l’ingresso all’evento:

https://bookwhen.com/it/bollatesoftball Ingresso dal cancello di via Novara a partire dalle 8.30.

Sorteggio finali giovanili softball sabato 17 ottobre.

Under 12 a Ospiate di Bollate:

ore 10.30 Caronno-Bollate

+ 30 min Perdente – Rovigo

+ 30 min Vincente – Rovigo