COGLIATE / CERIANO LAGHETTO / SARONNO – L’area è quella periferica a nord di Saronno, è dove sono avvenuti gli ultimi controlli anti-spaccio; a riferito dell’esito è il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo.

“Dopo aver bonificato l’ex Bosco della droga a Ceriano Laghetto, siamo stati nella vicina Cogliate. Qui, con il sindaco Andrea Basilico e grazie alla collaborazione tra volontari cerianesi del Gst e di quelli cogliatesi del Gvc, la bonifica con il metal-detector ha già dato ottimi “frutti”. Risultato? 7 bilancini di precisione in uso ai pusher in 60 minuti. Sbagliano invece quei sindaci di sinistra che non considerano la lotta alla droga, prevenzione e repressione, una priorità: complice la cancellazione dei Decreti Sicurezza, hanno sotto il sedere una bomba ad orologeria pronta ad esplodere!” rileva Cattaneo, che da anni si batte contro lo spaccio nella zona.

(foto: i bilancini di precisione in uso agli spacciatori di droga, che sono stati rinvenuti e che sono stati posti sotto sequestro)

14102020