SARONNO – Gli equilibri sono ormai definiti mancano solo le ultime rifiniture ed incastri. Tra gli impegni di questa prima settimana da primo cittadino di Augusto Airoldi c’è anche la definizione della sua Giunta ossia degli assessori che formeranno l’esecutivo della città.

Fin dalla campagna elettorale Airoldi ha spiegato i requisiti che dovranno avere i propri assessori: “Con la mia coalizione in questa prima fase abbiamo chiarito soprattutto la tipologia di giunta che vogliamo, ossia una squadra competente e presente”. Quattro i requisiti che dovranno avere gli assessori: “Competenza nelle materie delegate, non aver mai fatto l’assessore a Saronno, garantire adeguata disponibilità di tempo ed essere capaci di fare squadra”.

Confermata la presenza di Novella Ciceroni (candidata sindaco di Obiettivo Saronno lista apparentata con la coalizione Airoldi) che si occuperà di Lavori Pubblici e di Gabriele Musarò (candidato con la civica Con Saronno) a cui potranno essere delegati Sport ed Ambiente.

Il Pd scommette sulle donne con Giulia Mazzoldi che avrà il suo “regno” nel Bilancio comunale e Ilaria Pagani che sarà il volto dei Servizi Sociali. Quota rosa anche per la Lista Airoldi che sarà presente nell’esecutivo con Laura Succi (presidente onorario Unitre). Franco Casali ([email protected]) e Alessandro Merlotti (indipendente) povrebbero spartirsi Viabilità ed Urbanistica. Non si escludono cambiamenti dell’ultimo minuto (una tradizione a Saronno per le ultime Giunte) sul piatto rimangono nomi importanti come quelli di Francesco Licata, Mauro Lattuada, Mattia Cattaneo, Paolo Sala e Mauro Rotondi.