SARONNO – AAA cercasi nuovo motto/slogan per Semplice terra “per riattivare lo spirito iniziale, per trovare nuovi simpatizzanti a cui affidare i nuovi orti, per uscire da questo forzato isolamento causa il Covid-19, per ritrovare il giusto equilibrio tra il nostro operare e la salvaguardia della Terra”.

L’associazione Semplice Terra ha deciso di indire un concorso tra tutti i soci e anche amici e simpatizzanti per “trovare il motto più significativo per la nostra associazione”.

L’invio deelle proposte dovrà avvenire entro il 15 novembre 2020 mediante e-mail a [email protected] o con lettera in busta chiusa indirizzata a Semplice Terra- Via Piave 110- Saronno. La lettera, oltre al motto, dovrà indicare il nominativo dell’autore e un suo recapito telefonico. Tra i motti pervenuti il consiglio direttivo ne sceglierà tre da sottoporre a votazione fra i soci.

Sono previsti anche dei premi. Al primo classificato, oltre all’onore di veder il suo motto stampato sulla tessera associativa e sulla carta intestata, sarà donato un corso gratuito di orticoltura per l’anno 2021, il libro “L’orto-giardino che passione” e la quota associativa pagata per due anni. Al secondo classificato andrà il libro omaggio “L’orto-giardino che passione con 5 chili di patate nostrane e una zucca mentre al terzo classificato una visita guidata all’orto storico più antico di Saronno. il secondo e il terzo classificato avranno la quota associativa pagata per un anno.

CHI E’ SEMPLICE TERRA?

L’associazione viene fondata nel 2014 da un gruppo di appassionati di orticoltura e giardinaggio (soci fondatori: Franco Luigi Turconi, Silvia Colonna, Massimiliano Guzzetti, Federico Pirola, Giorgio Pozzi, Davide Ciccarese ed Enrico Rossi) con la partecipazione di importanti enti ed associazioni (Acli Terra Lombardia, AIAB, Associazione Il Sandalo equosolidale, Cooperativa Agricola Culturale Cassina Ferrara, Mercato contadino di Saronno, Slow Food Orsa, Villaggio Nostrale, AGESCI). Riassumendo tra le finalità dell’associazione c’è quella di promuovere, tutelare e diffondere l’agricoltura biologica e agro-ecologica come modello di sviluppo per la sostenibilità del futuro, la sicurezza e la sovranità alimentare dei nostri territori; promuovere attività culturali e educative per favorire la partecipazione sociale attiva delle persone alla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti agroalimentari; promuovere la creazione di “Orti Urbani” e “Orti Sociali” recuperando terreni dismessi e abbandonati da affidare ai chiunque abbia a cuore il rispetto per la natura e la terra, condividendo lo statuto associandosi; romuovere la creazione di “Orti scolastici” e collaborare con gli insegnanti all’educazione delle nuove generazioni sulla salute dell’alimentazione, il rispetto per la Natura, il risparmio idrico e energetico, il riciclo di materiali per evitare sprechi, la tutela della biodiversità e promuovere progetti di economia solidale creando ponti ideali fra città e campagna e strategie per un sostegno etico ai Sud del mondo, ecc.