CISLAGO – Cade dalla moto e finisce all’ospedale: è successo oggi alle 13 in via 4 novembre, all’incrocio con via Mazzini. Sul posto sono accorsi i soccorsi, è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è stata fatta intervenire anche una ambulanza della Croce rossa italiana di Saronno.

Le condizioni del giovane centauro, si tratta di un ragazzo di 27 anni, non sono apparse particolarmente preoccupanti ed Areu (il coordinamento sanitario per le emergenze in Lombardia); è stato medicato di alcune escoriazioni ma nulla di particolarmente allarmante. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. Sul posto sono arrivati anche molti cittadini, per sincerarsi di cosa stesse accadendo. Qualcuno anche con una certa preoccupazione, a fronte dell’arrivo dei mezzi di soccorso, ma comunque ben presto per tutti sono giunte notizie rassicuranti.

(foto archivio: mezzi di soccorso in azione sul territorio per una precedente emergenza medica)

15102020