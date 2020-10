LIMBIATE / CESANO MADERNO – Ancora un significativo incremento dei casi positivi al covid nei due principali centri delle Groane, Limbiate e Cesano Maderno che oggi fanno registrare un +16. Nel resto della Brianza aumenti generalizzati, ad iniziare dal capoluogo Monza.

Ecco il quadro, fra parentesi il dato del giorno prima se mutato:

Limbiate 326 (320)

Cesano Maderno 339 (329)

Monza 1.515 (1.487)

Desio 420 (407)

Seregno 372 (362)

Lissone 391 (384)

Brugherio 381 (364)

Vimercate 282 (277)

Giussano 236 (233)

Carate Brianza 216 (215)

Record di nuovi casi covid oggi in Lombardia, numeri alti soprattutto in Brianza – +196 – e nel Varesotto, +170; anche se il 50 per cento fanno riferimento alla provincia di Milano, ed il 25 per cento a Milano città.

Sono 2.067 i nuovi positivi con 32.507 tamponi effettuati (record), per una percentuale pari al 6,3%. Ricordiamo che l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio)

15102020