GERENZANO – La pioggia ha reso insidiose le strade del Saronnese, in mattinata l’incidente avvenuto a Cislago, una caduta dalla motocicletta; e si è replicato alle 13.55 a Gerenzano in via Clerici, come si chiama in ambito locale l’ex statale Varesina. In questo caso il sinistro si è verificato nei pressi del confine con Saronno e della zona ristorativa e dei centri commerciali.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza del Sos Uboldo per soccorrere l’unica persona rimasta contusa, una donna di 46 anni che è stata infine trasportata all’ospedale saronnese per essere medicata di comunque non gravi escoriazioni. I militari dell’Arma, come da prassi in simili circostanze, si sono occupati di compiere tutti i rilievi del sinistro al fine di ricostruire l’accaduto; e si sono occupati di deviare il traffico per fare in modo che i soccorsi avvenissero in tutta sicurezza.

(foto archivio: precedente intervento dell’ambulanza per una emergenza medica sul territorio)

15102020