L’appello del sindaco per il pedibus di Misinto

MISINTO – Sono solamente dieci gli iscritti al pedibus di Misinto, la metà dell’anno scorso. In un periodo come questo, in cui ogni iniziativa per evitare assembramenti dovrebbe essere ben accetta, il servizio coordinato dal comune non ha riscontrato per ora grandi adesioni. «Ovviamente continueremo a pubblicizzarlo per avvicinare ancora di più le famiglie – spiega il primo cittadino Matteo Piuri – l’idea è proprio quella di aumentare il più possibile gli iscritti. Sappiamo che molti già si recano a scuola a piedi, ma togliere ancora qualche auto dalla strada sarebbe importante. Anche per gestire meglio l’afflusso al plesso della primaria». Il primo cittadino poi lancia un appello per la raccolta dei volontari: «Voglio fare un appello a tutti coloro avrebbero tempo da dedicare a questo servizio. Mezz’ora al giorno per contribuire ad un’iniziativa in favore dei bambini non è niente di insormontabile. Basterebbe iniziare e sono certo che, dopo pochissimo tempo, anche chi è sempre stato scettico si appassionerebbe. I bambini fanno sorridere e soprattutto di questi tempi non è affatto scontato».

15102020