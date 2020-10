LAZZATE – Riceviamo e pubblichiamo la nota del sindaco Loredana Pizzi in merito alla situazione Covid nell’istituto comprensivo.

La Dirigente dell’Istituto Comprensivo A. Volta di Lazzate, in data odierna (mercoledì 14 ottobre ndr), ci ha comunicato che una classe della secondaria è stata posta in quarantena. Precisa che allo stato attuale risulta presente nel gruppo classe un solo caso positivo. La quarantena è stata quindi disposta solo per ragioni precauzionali di sicurezza e non risultano positivi neanche tra i collaboratori scolastici o i docenti.

Purtroppo, dopo un periodo di stasi in cui non si sono rilevati contagi, dall’inizio di ottobre si sono riscontrati nuovi casi di positività al Covid19.

I dati di oggi, comunicati dalla Prefettura, riferiscono di 6 persone positive al virus e 12 poste in osservazione. Ricordo che il decreto legge del 7 ottobre ha prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato emergenza che introduce l’obbligo su tutto il territorio nazionale di indossare la mascherina all’aperto e nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private.

Questa situazione non ci deve allarmare. Dobbiamo però assumere comportamenti di prudenza e di precauzione, in particolare usando sempre la mascherina soprattutto nei luoghi chiusi.

(foto archivio)