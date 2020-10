Rapine nei boschi delle Groane, preso il responsabile dai carabinieri

GROANE – Due rapine in pochi giorni per un marocchino senza fissa dimora nascosto probabilmente in uno degli accampamenti legati allo spaccio nei boschi tra Solaro e Ceriano. I colpi sono avvenuti sulla pista ciclabile che percorre la tratta tra via Per Limbiate ed il confine con Villaggio Brollo e Ceriano.

L’uomo sbucava dalla boscaglia impugnando una pistola – non è stato possibile capire se si trattasse di un’arma reale o giocattolo – per minacciare i passanti e farsi consegnare telefoni cellulari, soldi contanti o anche le biciclette. Sono stati segnalati tre casi tra lunedì e martedì. I carabinieri hanno intensificato i controlli e, dopo una serie di accertamenti, già nella giornata di martedì, hanno rintracciato il responsabile dei colpi che è stato trovato in possesso del cellulare di una delle vittime ma non dell’arma, o presunta tale, utilizzata per le rapine. L’uomo è stato denunciato a piede libero in quanto riconosciuto solo parzialmente dalle vittime. Nell’ultimo anno, come segnalano le forze dell’ordine, si tratta del primo caso riscontrato di tale entità. I militari stanno presidiando la zona assiduamente, anche con servizi in borghese, per scongiurare nuovi episodi simili che, da martedì, non si sono più verificati.

