Saronno, utilitaria si ribalta in via San Giuseppe. Arriva l’automedica

SARONNO – Grande apprensione ieri sera in via San Giuseppe per le condizioni del conducente dell’utilitaria che si è ribaltata all’incrocio con via Volonterio.

Tutto è iniziato intorno alle 20 quando lungo via San Giuseppe stava transitando la Chevrolet Matiz guidata da un 46enne peruviano che ha urtato una vettura che proveniva da via Volonteria guidata da una 38enne. La Matiz si è ribaltata e il conducente è rimasto ferito e bloccato. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno collaborato con il personale dell’ambulanza della Croce Rossa di Saronno per estrarre il conducente dell’auto ribaltata. In un primo momento le condizioni del conducente sono parse gravi tanto che sul posto è arrivata anche un’automedica.

In realtà ben presto il personale sanitario ha potuto rassicurare tutti i presenti sulle condizioni dell’uomo che è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno. E’ arrivato poco dopo le 21 con contusioni ma non in pericolo di vita. Illesa ma provata la conducente dell’altra vettura.

Sul posto i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia cittadina che si sono occupati di deviare il traffico e di rilevare il sinistro partendo dalle testimonianze dei presenti e dei conducenti delle auto coinvolte.

(foto di un lettore)